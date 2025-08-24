Kuralsız Sokaklar, Eğlenceyi Sürüyor

YENİ FORMAT KURALSIZ SOKAKLAR

KANAL D, Türk televizyonlarına damgasını vuran bir formatla izleyicilerin karşısına çıkıyor: Kuralsız Sokaklar. İzleyiciler, program sayesinde sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak olabiliyor. Kimi zaman “Bu kadar olmaz” dedirten görüntüler ile eğlenceli anlar, bu akşam Jamaika, Endonezya ve Ukrayna gibi ilginç duraklarda yaşanacak.

BİR YANDA MELODİLER BİR YANDA GERİLİM

Kuralsız Sokaklar’ın ilk durağı, Küba’nın güneyinde yer alan Jamaika olacak. Mert Öztürk, reggae, ska, mento ve ragga müzik türlerinin anavatanını keşfederek, izleyicileri reggae efsanesi Bob Marley’in mahallesine masalsı bir yolculuğa çıkaracak. Ancak, dünyanın en çok suikast işlenen ıssız ve tekinsiz sokaklarına ev sahipliği yapan Jamaika’nın karanlık yüzü de ortaya çıkacak.

KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYAN ANLAR

Kuralsız sokakların izinde süren yolculuğun ikinci durağı, Güneydoğu Asya’nın en güçlü ülkelerinden biri olan Endonezya’nın başkenti Cakarta. Kobraların sokak aralarında tezgahlarda satıldığı ve canlı şekilde çözüldüğü anlar, izleyicilerin tüylerini diken diken edecek. Korku filmi sahnelerini andıran sokaklara doğru ilerleyen Mert Öztürk’ün serüveni, izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak.

UKRAYNA’NIN HAYALET SOKAKLARI

Kuralsız Sokaklar’ın son durağı ise Doğu Avrupa’da savaşın gölgesinde kalan Ukrayna. Mert Öztürk, insanlık tarihinin en korkunç felaketlerinden biri olan Çernobil’in izini sürerek yola çıkacak. Dünyanın en radyasyonlu bölgelerinde atılan her adım gerilimi arttıracak. Felaket sonrası yaşanan değişimleri takip eden programda, artık kullanılmayan bir kreş ve lunaparkın görüntüleri de yürek burkan detaylarla kayda alınacak.

Kanal D’nin sunduğu ve Mert Öztürk’ün rehberliğinde gerçekleşecek Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.