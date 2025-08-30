Haberler

Kuralsız Sokaklar, Eşsiz Deneyimler Sunuyor

KANAL D’DE KURALSIZ SOKAKLAR YOLCULUKLARI DEVAM EDİYOR

Kuralsız Sokaklar, Türk televizyonları için yeni bir format olarak izleyicilerine eşsiz bir yolculuk sunmayı sürdürüyor. Program, hem şaşırtan hem de eğlenceli anları ekrana taşırken bu haftaki rotaları Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti olarak belirlenmiş durumda.

KURALSIZ BİR MACERA

Yaz dönemine damgasını vuran Kuralsız Sokaklar’ın ilk durağı Venezuela Amazon Ormanları olacak. Zorlu bir yolculuğun başlangıcında Mert Öztürk’ün otomobilinin bozulmasıyla karşılaşacak. İnternetin bile çekmediği bu bölgeye güçlükle ulaşan Öztürk, ardından bir kabilenin yanında dinlenip Şamanizm ritüellerini bir gün boyunca deneyimleyecek.

Kuralsız sokaklarda devam eden serüvenin ikinci durağında izleyiciler, Arjantin’deki kimsenin tek başına girmeye cesaret edemediği arka sokaklarda kendilerini bulacaklar. Daha sonra Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın doğum yeri olan ve eski eşyalarının sergilendiği müze evi ziyaret edilecek. Maradona’nın kızıyla yapılacak özel röportajda Mert Öztürk, edindiği bilgilerle oldukça şaşıracak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE FARKLI BİR DENeyİM

Kuralsız Sokaklar programının son durağı, Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk, bu bölümde sabaha kadar eğlenen, herkesin birbirini tanıdığı ve ilginç hikayelerin yaşandığı bir mahallede yaşananları görüntüleyecek. Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk, yeni bölümleriyle her pazar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

