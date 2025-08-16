Kuralsız Sokaklar, Farklı Rotalar Sunuyor

KANAL D’DEN YENİ BÖLÜM KAÇIRMAYIN!

BREZİLYA’DA FAVELA MACERASI

“Kuralsız Sokaklar”, her bölümde büyük ilgi uyandırarak izleyicilere sürprizler sunmaya devam ediyor. Program, ulaşılması güç coğrafyalarda farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıtarak izleyiciyi ekran başına bağlıyor. Bu haftaki programda, Brezilya’nın en büyük favelası Rocinha, Endonezya’nın ünlü adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin göz alıcı şehri Dubai’nin keşfi yer alacak.

Brezilya’da Rio de Janeiro’daki Rocinha favelasına giriş yapan Mert Öztürk, sokaklarda dans eden ve futbol oynayan insanların arasında dolaşacak. Bu devasa yerleşim alanında, çetelerin hâkimiyetiyle kuralların halk tarafından belirlendiği ilginç anlara tanıklık edecek. Öztürk, “Favela kanunları”nın geçerli olduğu bu bölgedeki keşif serüveninin heyecan verici görüntülerini izleyicilere sunacak.

BALİ’NİN SAKLI YÜZÜ

Kuralsız Sokaklar’ın bir sonraki durak noktası ise Endonezya’nın ünlü adası Bali. Mert Öztürk, Bali’nin güneybatı sahilindeki hareketli sokakları ve canlı gece hayatının bilinmeyen yönlerini gözler önüne serecek. Karanlığın çökmesiyle birlikte, sıradışı olayların yaşandığı bölgede genç kadınların yaşadığı hayat net bir şekilde gösterilecek. Aynı zamanda, kameralar önünde gerçekleşen yasaklı madde pazarlıkları da izleyenleri şaşırtacak.

DUBAİ’DE LÜKS VE GERÇEKLER

Kuralsız Sokaklar’ın dokuzuncu bölümünün finali, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ünlü şehri Dubai’yle yapılacak. Mert Öztürk, lüks yaşam tarzının ve görkemiyle bilinen Dubai’de alışveriş merkezlerini gezip, Türklerle karşılaşacak. Öztürk, lüks mekanlardaki fiyatları ve arka sokakların gerçekliğini karşılaştırarak bu iki dünya arasındaki uçurumu “Bu kadar da olmaz” sözleriyle izleyicilere aktaracak.