Kuralsız Sokaklar, İzleyicilere Farklı Kültürler Sunuyor

KURALSIZ SOKAKLARIN İÇİNDE BREZİLYA’YA YOLCULUK

KANAL D’nin Türk televizyonlarında bir ilki temsil eden programı Kuralsız Sokaklar, izleyicilerine birbirinden farklı rotalarla sürprizler sunmaya devam ediyor. Ulaşılması zor coğrafyalardaki farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını izleyiciyle buluşturan bu program, bu hafta Brezilya’daki dünyanın en büyük favela’sı Rocinha, Endonezya’nın ünlü adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin göz alıcı şehri Dubai’ye konuk etti. Program sırasında, Rocinha’daki sakinlerin kendilerinin belirlediği güvenlik standartları, çocukların futbol sevgisi, Bali’deki yasaklı madde satışı girişimi ve Dubai’deki temizliğin ve güvenliğin test edilmesi ön plana çıktı.

ROÇİNHA’DA GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Yaz döneminde ekranlarda dikkat çeken Kuralsız Sokaklar, ilk olarak Brezilya’nın Rio de Janeiro kentine odaklandı ve Rocinha’nın etkileyici yerleşim düzenini izleyicilere aktardı. Mert Öztürk, dünyanın en büyük favelalarından birini keşfederken, çete kontrolünde olan bu bölgeye adım atmak için sıkı bir güvenlik protokolünden geçti. Bu gerilim dolu anların ardından Öztürk, favela’nın dar sokaklarında çıplak ayakla futbol oynayan çocuklarla bir maç gerçekleştirdi.

BALI’NIN FARKLI YÜZÜ

Kuralsız Sokaklar, tüm kategorilerde rakipleri arasında en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başardı ve ikinci durağı olarak Endonezya’nın popüler adası Bali’yi seçti. Hareketli sokakları ve canlı gece hayatıyla tanınan bu sahil kasabasının karanlık yüzü, program sayesinde gözler önüne serildi. Mert Öztürk, sokak ortasında yasaklı maddeleri satmaya çalışan bir adamla ilgili görüntüler izleyicilerde coşku yarattı.

DUBAİ’DE YAPILAN TESTLER

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen Kuralsız Sokaklar’ın dokuzuncu bölümünün final durağı Dubai oldu. Burada Mert Öztürk, dünyanın en güvenli ve temiz şehri olduğu iddiasını test etti. Öncelikle beyaz çoraplarıyla sokakta yürüyen Öztürk, daha sonra Dubai Mall’un girişine bıraktığı cep telefonunun başına gelenleri kayda aldı. Bu testlerin sonuçları, hem Öztürk’ü hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Kanal D’den Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar izleyiciyle buluşuyor.