Kuralsız Sokaklar İzleyicileri Heyecanlandıracak!

MERAK UYANDIRAN YOLCULUK

Kanal D, izleyicilerini eşi benzeri olmayan bir deneyime davet ediyor. “Kuralsız Sokaklar” adlı yeni formatı, ulaşılması zor coğrafyaların yanı sıra çetelerin hakim olduğu, güvenlik güçlerinin bile yaklaşmaya cesaret edemediği mahalleleri keşfe çıkartacak. Hiçbir kuralın geçerli olmadığı, kuralsızlığın hüküm sürdüğü sokaklarda hayata tutunmaya çalışan insanların yaşamları, izleyicileri derinden etkileyecek.

ÖLÜM VE HİÇLİK ARASINDA

Mert Öztürk’ün sunumuyla hayata geçirilen “Kuralsız Sokaklar”, ilk bölümünde izleyicileri Güney Asya ve Güney Amerika’ya yönlendirecek. Program, Bangladeş’in başkenti Dakka’daki ölümle burun buruna verilen bir tren yolculuğu ile Asya’nın en büyük genelevine gitme macerasını ele alacak. Trafiğin adeta bir çileye dönüştüğü Dakka’daki sıra dışı yolculuk, hem şehrin simgeleri olan otobüslerle hem de hijyenin göz ardı edildiği caddeler arasında gerçekleştirilecek ve akıllarda kalacak anlar oluşturacak.

KURALSIZLIĞIN KURALI

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki arka sokaklar ise “Kuralsız Sokaklar” izleyicilerini çetelerin denetimindeki mahallelere götürecek. Şehrin 150 bin kişilik favela bölgesindeki Paraisópolis, duvarlarına yazılmış “Daha kaç kişinin ölmesi lazım, bu hayatın bitmesi için” sözleriyle izleyicilerin tüylerini diken diken edecek. Muhbirlik ve survival mücadelesinin damgasını vurduğu bu sokaklar, programa heyecan ve gerilim dolu anlar katacak. İzleyiciler, Mert Öztürk’ün sunduğu “Kuralsız Sokaklar”ı, 22 Haziran Pazar günü saat 20.00’de Kanal D ekranında izleme fırsatı bulacak.