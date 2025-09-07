Kuralsız Sokaklar, Kolombiya, Irak, Mısır

KANAL D’DEN DÜNYA TURU

Kuralsız Sokaklar, her bölümde ses getiren yapısıyla seyircileri farklı rotalarla dünyayı keşfe çıkarmaya devam ediyor. Bu akşam, izleyiciler Kolombiya, Irak ve Mısır’ın birbirinden ilginç kültürlerine tanık olacak.

KOLOMBİYA’DA PARTİ HAREKETLİLİĞİ

Kuralsız Sokaklar’ın Kolombiya durağı, Baru Adası olarak belirlendi. Burada, denizin ortasında düzenlenen partiler ve kumsalda oynanan futbol maçları gibi renkli görüntüler, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

IRAK’TA ACILARLA DOLU BİR TARİH

Programın Irak bölümü ise tüyleri diken diken eden görüntüler içeriyor. Süleymaniye’deki Saddam Hüseyin’in istihbarat binası olarak bilinen ve müze haline getirilen yapıda, kurşun izleri, tanklar ve işkence hapishanesi olduğu kanıtlayan detaylarla dolu bir geçmişe ışık tutulacak. Bu bölüm, izleyicileri acı bir tarih yolculuğuna çıkaracak.

MISIR’DA ZABBALEN MAHALLESİ

Kuralsız Sokaklar’ın son durağında Mısır’ın başkenti Kahire’nin Zabbaleen adı verilen gecekondu mahallesinin bilinmeyen yüzü ekrana gelecek. İnsanların çöpleri ayrıştırarak hayatta kalma mücadelesi verirken yaşadığı zorluklar ve bölgedeki kaos, izleyicileri derin bir düşünceye iteceği açık.

Kanal D’nin sunduğu Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor. Program, Mert Öztürk tarafından sunuluyor.