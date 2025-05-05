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Kuran Ziyafeti, Dinleyicileri Etkiledi

KUR’AN ZİYAFETİ DİNLENENLERİ MEST ETTİ

Elazığ’da düzenlenen Kur’an ziyafeti, katılımcıları derinden etkiledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen bu etkinlik, İl Müftülüğü işbirliğiyle İzzetpaşa Camii’nde gerçekleştirildi. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Hamza Gökçe’nin yanı sıra, 2025 yılı dünya birincisi Hafız Adem Bilgetay ve 2024 yılı dünya birincisi Mısırlı Kurra Hafız Ussam Ezzevahiri katıldı.

DİNİ MESAJLAR VE REHBERLİK

Gökçe, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Cenabı hak Kur’an-ı azimuşşanı bizlere doğru yolu gösteren ve rızasını kazandıracak bir rehber kitap olarak göndermiştir. Biz müminlere düşen öncelikle bu mesajı okumaktır. İlk nazil olan ayet de oku diye başlıyordu. Kur’an-ı hem okuyup hem de hayatımıza tatbik edeceğiz ki rabbimizin müjdesine nail olalım” ifadelerini kullandı. Program, yapılan dualarla sona erdi.

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