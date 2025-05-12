Kurbağalar Üreme Sesleri Çıkarmaya Başladı

KURBAĞALARIN ÜREME DÖNEMİ BAŞLADI

Yozgat’ta ilkbahar döneminin başlamasıyla birlikte kurbağaların dişilerine sesleriyle kendilerini duyurma çabaları hızlandı. Kirazlı Göleti çevresindeki yeşil alanlarda toplanan yüzlerce kurbağa, yağmur sularıyla oluşan küçük gölette buluşarak çıkardıkları seslerle doğaya adeta bir senfoni sunuyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kurbağa sesleri, doğa yürüyüşü ve piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

KURBAĞA SESLERİ DİŞİLERİ ÇEKEBİLİR

Uzmanlar, bu seslerin kurbağaların dişilerini cezbetme amacı taşıdığını ifade ediyor. Doğaya yürüyüş yapmak üzere sık sık gelen Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Balcı, “Hafta sonlarında Yozgat’ta doğada gezmeyi seviyorum. İnsanlardan uzak doğayla iç içe olmayı, özellikle şu anda duyduğumuz kurbağa sesleri eşliğinde güzel bir hafta sonu geçirmeyi diliyorum. Doğada yalnız olmadığımızı unutmayalım, birçok hayvanla birlikteyiz; lütfen onların yaşam alanına saygı gösterelim. Güzel bir gölet var, kurbağaların sesleriyle senfoni oluşturuyor; halkımız buraya geldiğinde dinlesin” dedi. Balcı, ebeveynlerinden çocuklara, bu senfoniyi bozmamaları için onları taş atmaktan uzak tutmalarını istemelerini önerdi.

Biyolog Ersoy Sevgi, İç Anadolu ikliminin özellikle nemli alanlar ve su kaynakları etrafında bazı amfibilerin yaşaması için olanak sağladığını belirtiyor. Kurbağaların üreme döneminde yoğun ses çıkardığını ifade eden Sevgi, “Amfibiler, hem karada hem de suda yaşamaya uyum sağlamış canlılardır. Deri yoluyla solunum yapabilmelerinin yanı sıra çevre sıcaklıklarına göre vücut ısılarını ayarlayabiliyorlar. Genel olarak nemli ortamları tercih ediyorlar ve su ile temas hayatta kalmaları için kritiktir. Ancak habitat kaybı ve iklim değişiklikleri nedeniyle pek çok amfibi türü günümüzde tehdit altındadır” diye konuştu. Yörede, Yeşil Kara Kurbağası, Ağaç kurbağası, Ova kurbağası, Uludağ kurbağası ve Desenli Gece Kurbağası gibi türler gözlemleniyor.

KURBAĞALARIN EKOSİSTEMDEKİ ROLÜ

Kurbağaların hem avcı hem de av olarak ekosistemlerin sağlıklı işlemesine büyük katkı sunduğunu vurgulayan Biyolog Ersoy Sevgi, “Kurbağalar, küçük omurgasızları avlayarak popülasyonlarını kontrol ediyor. Özellikle sivrisinekler ve tarımsal zararlı böcekleri avlayarak hastalık yayılımını azaltıyor ve tarım alanlarını koruyorlar. Ayrıca yılanlar, kuşlar ve memeliler için önemli bir besin kaynağı oluşturuyorlar. Ses, boğazlarındaki ses kesesi sayesinde güçleniyor ve geniş bir alana yayılabiliyor. Bunun dışında kurbağalar, bölge savunması, tehlike anında uyarı ve sosyal iletişim için de ses çıkarıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.