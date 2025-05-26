Kurban Bağışı İçin Dikkatli Olun!

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Uzmanlar, güvenilir dernek ve vakıf isimlerini kullanarak sahte bağış siteleri oluşturulduğunu belirtiyor ve tüketicileri bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarmak istiyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte siber dolandırıcıların aktif hale geldiğini ifade ediyor. Kırık, “Özellikle online kurbanlık almak ya da bağış yapmak isteyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gerçek vakıf ve derneklerin sitelerini birebir kopyalıyorlar” şeklinde açıklamada bulunuyor. Dolandırıcıların, sahte sitelerle birlikte tasarım, logolar, hatta IBAN numaraları ile gerçek izlenimi vermeye çalıştıkları söyleyerek, “Kurban bağışınızı şimdi yapın gibi mesajlarla sahte sitelere yönlendiriyorlar” diyor.

DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ

Kırık, dijital okuryazarlığın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullanıyor: “Dijital okuryazarlığı pek fazla olmayan vatandaşlarımızı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar.” Ayrıca, kurban bağışından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin de dolandırıcılığa maruz kalabileceğini belirtiyor. Kişisel bilgilerinin çalınmasının ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Kırık, “Çalınan veriler karanlık webde satılıyor.” şeklinde konuşuyor. Bağış yapmak isteyenlerin, ilgili kurumun resmi sitesini kontrol etmesini öneren Kırık, “Şüpheli durumlarda mutlaka kurumun telefonunu arayıp teyit edin” diyor.

İYİLİK YAPMAK İSTEYENLER TAKİP EDMELİ

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Kurban Bayramı dönemlerinde tüketicilerin sahte bağış siteleri ile karşılaşma olasılığının arttığını belirtiyor. Baki, “İyilik yapmak isteyenleri tuzağa düşürmek isteyen dolandırıcılar, güvenilir dernek ve vakıf isimlerini kullanarak sahte web sayfaları oluşturuyor” diye konuşuyor. Bu tarz dolandırıcılıkların önlenmesi için tüketicilerin linklere dikkat etmeleri gerektiğini aktarıyor. Sosyal medya ve kısa mesajlar aracılığıyla dolandırıcıların ortaya çıktığını belirten Baki, “Amaçları kimlik bilgilerimizi alıp bunları kullanmak” şeklinde ifade ediyor.

Baki, bağış yapmak isteyenlerin vakıf ve derneklerin sitelerinin doğruluğunu resmi kaynaklardan teyit etmesi gerektiğini söylüyor. “Alan adının doğru olduğuna emin olun, genellikle yazım hataları olabiliyor” ifadesiyle dikkat çekiyor. Şüpheli durumlarda BTK’ya şikayet edilmesini tavsiye eden Baki, “Tüketiciler dolandırıldıkları takdirde bankayı arayarak işlemi durdurmalı ve suç duyurusunda bulunmalı” diyor. Ayrıca, dolandırıcıların bazılarının yalnızca bilgileri toplamak, bazılarının ise para almak için harekete geçtiğini vurguluyor.