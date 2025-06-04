Kurban Bayramı 5 Haziran 2025

KURBAN BAYRAMI’NIN AREFE GÜNÜ DETAYLARI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günüyle ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. Arefe günü aile hekimlerinin açık olup olmayacağı ve doktorların çalışıp çalışmayacağı gibi konular, merak edilen konular arasında yer alıyor.

Arefe Günü OKUL DURUMU

Bu yıl Kurban Bayramı’nın arefesi 5 Haziran’a denk geliyor. Kurban Bayramı hazırlıkları 5 Haziran Perşembe günü başlayacak ve İslam alemi bu bayramı 4 gün boyunca kutlayacak. Bu sene Kurban Bayramı tatili toplamda 4.5 gün sürecek. 5 Haziran 2025 Perşembe günü okullar yarım gün olacak. Arefe günleri kamu kurumlarında genellikle öğle saatine kadar çalışmalar sürerken, öğleden sonra idari izin uygulanıyor. Bu nedenle, öğrenciler ve öğretmenler için 5 Haziran Perşembe günü okullarda yalnızca yarım gün eğitim verilecek.