Kurban Bayramı Arefe Günü Detayları

Kurban Bayramı’na Sayılı Günler Kaldı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günüyle ilgili detayları merak ediyor. Arefe günü aile hekimlerinin açık olup olmayacağı ve doktorların çalışıp çalışmayacağı sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Ayrıca, “Arefe günü banyo yapmak sevap mıdır?” ve “Arefe günü banyo yapılır mı?” soruları da ilgilileri düşündürüyor.

Kurban Bayramı Programı

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Resmi kurumlar ve bankalar, 10 Haziran Salı günü tekrar hizmet vermeye başlayacak. Kurban Bayramı’nın tarihleri ise şöyle:

• Kurban Bayramı Arefe – 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran

Arefe Gününün Önemi

Bayram namazının kılınacağı gün öncesinde beden temizliği yapmak, dini açıdan temizlik ve arınmayı simgeler. Bu nedenle, Arefe günü banyo yapmak, sevap olarak değerlendirilmekten çok, daha çok temizlik ve arınma amacıyla yapılan bir uygulama olarak görülüyor.