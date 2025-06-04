Kurban Bayramı, Birlik ve Beraberlik Zamanı

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI YAYIMLANDI

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Milletvekili Erkan, mesajında Kurban Bayramı’nın inancın, merhametin ve kardeşliğin bayramı olduğunu ifade ediyor. Bu bayramın sadece bir ibadet olmadığını, aynı zamanda toplumun her kesimine uzanan bir el, bir sofra ve bir gönül kapısı işlevi gördüğünü belirtiyor. Erkan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği olan Kurban Bayramı’nın vefa ve cömertliğin yeniden hayat bulduğu kutlu bir zaman olduğunu kaydediyor. “Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken, devletimizin gücüyle milletimizin vakur duruşu birleşmekte, güven, huzur ve umut dolu bir gelecek inşa edilmektedir. Bu bayramda da sadece sofralarımızı değil, kalplerimizi de paylaşalım. Büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım. Çocuklarımıza umut ve neşe aşılayalım. Bayramın sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum,” diyor.

BAYRAMLAR BİRLİĞİ PEKİŞTİRİR

İl Başkanı Seher Ünsal ise bayramların, sevgi, kardeşlik, paylaşma ve hoşgörü duygularını tazelediğini kaydediyor. Ünsal, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurarak birlik ve beraberliğin pekiştirildiğine dikkat çekiyor. Kurban Bayramı vesilesiyle yüreklere dokunan duyguları hep birlikte yaşarken, gönüller arasındaki mesafelerin de kaldırıldığını ifade ediyor. “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye. Bu bayram, aynı sofrada buluşmanın, aynı dualarda birleşmenin, millet olma bilincini yeniden kuşanmanın vaktidir. Aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum,” diyor.

BAYRAM, MİLLİ DEĞERLERİ HATIRLATIR

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, bayramların milli ve manevi değerleri hatırlatıcı bir zaman dilimi olduğunu vurguluyor. Ozan, hemşehrilerine, ülkesine ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor.