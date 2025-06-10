Kurban Bayramı, Ege’de Yoğun İlgi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN VERİMLİ GEÇTİ

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin turizm açısından oldukça verimli geçtiğini vurguladı. Bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde otellerin yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığını ifade etti. İşler, bayram tatilinin ardından gerçekleştirilen değerlendirmelerde, “Sektör, Kurban Bayramı’nda istediği doluluk oranlarına ulaştı” dedi.

EGE BÖLGESİ’NE YOĞUN İLGİ

Mehmet İşler, en çok ilgi gören bölgelerin Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak ve Seferihisar olarak sıraladı. Ancak en fazla talep gören yerlerin Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olduğunu belirtti. Bu bölgelerde bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde tam doluluk oranına ulaşılırken, birinci ve dördüncü günlerde ise doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde gerçekleşti. Toplamda ise yüzde 95 doluluk yaşandı. İşler, “Kurban Bayramı, sektöre büyük bir hareket ve bereket getirdi” şeklinde konuştu.

TATİL SÜRESİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Mehmet İşler, “Turizm sektörü, 60 yan sektörü besliyor. Bu sebeple insanlara keşke bayram tatili 9 gün olsaydı dedirtti. 4 gün olmasına rağmen yoğun ilgi gösterildi. Ancak şehirlerde çıkış ve dönüşlerde yoğun trafik sorunları ortaya çıktı. İyi bir tatil geçiren vatandaşların dönüşte trafik stresi ile karşılaştığını belirtti. Örneğin Çeşme’den İzmir’e dönüş süresi 4 saat, İstanbul’a dönüşlerde ise 3 ile 5 saatlik gecikmeler yaşandı” şeklinde ifade etti.

EGE’Yİ BEKLEYEN GELECEK

İlerleyen yıllarda ve 2026’da Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak düzenlenmesi beklentisini de dile getiren İşler, bu durumun daha fazla insanın tatilin getirdiği bereketten faydalanmasına olanak tanıyacağını söyledi. Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun Kurban Bayramı ile devam ettiğini vurguladı.

KURBAN BAYRAMI’NI YÜZDE 15 ARTIŞLA KAPATTIK

Mehmet İşler, 2025 yılı itibarıyla 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefi doğrultusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. Kurban Bayramı’nın önceki yıla göre yüzde 15 artışla kapandığını söyleyen İşler, yurt dışı rezervasyonlarında da artış olduğunu ekledi. Türk turizminin artık kırılganlık eşiğini aştığını ve dünya genelinde ilk 5’te olduğunu ifade etti.