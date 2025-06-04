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Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Gelibolu Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri amacıyla gerekli çalışmaları yürüttü.

HİZMETLERİ HAZIR HALE GETİRDİLER

Mezbahalar, kurbanlık satış yerleri, mezarlıklar ve camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı ve bu alanlar hizmete hazır duruma getirildi.

NÖBETÇİ PERSONEL GÖREV ALACAK

Bayram süresince, belediye birimlerinde ihtiyaç duyulduğunda hizmet sunmak üzere nöbetçi personellerin bulundurulacağı açıklandı.

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