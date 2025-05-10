Kurban Bayramı İçin Alışveriş Artıyor

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAREKETLİLİK

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlık hayvanlar konusunda uzmanların uyarıları artıyor. Bu dönemde hayvanların yaş, kilo ve et kalitesine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Çiftliklerdeki hareketlilik ile birlikte, vatandaşların bu yıl büyükbaş hayvanlara yönelimi gözlemleniyor. İşletmeciler, geçen yıla göre kurbanlık satışlarında artış yaşandığını ifade ediyor.

Konya’da büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği işletme müdürü Birol Mutluer, “Allah’a şükürler olsun bu yıl geçen yıla göre satışlarımız fazla. Hayvan çeşitliliği ve kaliteli olması bundaki en büyük etken, biz ciddi manada memnunuz. Şuan daha bayrama 1 ay olmasına rağmen geçen yıla orandaki sayıları çoktan geçtik. Bu sene inşallah daha fazla satışlarımız olacağını düşünüyoruz. Rabbim herkesin kurbanını kabul etsin” şeklinde konuşuyor.

FİYAT UYARISI

Mutluer, fiyatlarla ilgili de uyarılarda bulunuyor. “Vatandaşlarımız kurban alırken yanlış yaptığı nokta hep fiyat bazlı olarak gidiyorlar. Örneğin bir hayvan 350 bin lira, kesim dahil bu hayvanda yüzde 70 randıman var. 300 liraya alınmış hayvanlarda ise bazı cinslerde randıman yüzde 60’ın altına düşebiliyor. Ucuz aldım diye sevinmek değil, ucuz ürüne ücret verdim diye yanlış yaptığını düşünebilir” diyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlıkların 300 kilodan 1 tona kadar değiştiğini belirten Mutluer, fiyatların da 250 bin liradan başlayıp 300 bin liraya kadar çıktığını ifade ediyor. “19 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar hisseleri var. 19 bin liralık hisseli hayvanlarımız genellikle 2, 3, 4 doğum yapmış ineklerdir” şeklinde bilgiler veriyor. Ayrıca kuzuların 15 bin liradan başladığını ve koyun fiyatlarının 18-25 bin lira arasında değiştiğini belirtiyor.

HAYVAN ÇEŞİTLERİ VE FİYAT ARALIKLARI

Mutluer, “Kuzularımız da 15 bin liradan başlar 40 kilodan. Koyunlarımız kilogram olarak 70’den başlar 100 kiloya kadar biraz yağlı olabilir. Onların fiyatları ise 18-25 bin liraya kadar devam ediyor. Keçilerimiz de seyis dediğimiz yaklaşık 100 kilo civarında 25-30 bin arasında” bilgisini paylaşıyor. Tokluların da 50-60 kilogram arasında olup, fiyatlarının 17 ile 25 bin arasında değiştiğini ekliyor.