Kurban Bayramı İçin Bıçak Ustaları Çalışıyor

BAYRAMDA YOĞUNLUK ARTAN BICAK BILEME TALEPLERI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Sakarya’da bıçak bileme ustaları vatandaşların yüksek taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Normal şartlarda günde ortalama 10 bıçak bileyen ustalar, bayram dönemlerinde bu sayıyı 20 kat artırarak 200 bıçağa kadar çıkabiliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçılarda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek amacıyla bıçak bileme ustalarının dükkânlarına uzun kuyruklar oluşturuyor.

BICAK USTALARI MESAIDE

Bıçak satıcıları ve bileyicileri, artan talebi karşılamak için tam mesai ile çalışıyor. Bayram arifesinde bıçaklarını biletmek için ustalara gelenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Bıçak ustası İbrahim Nizamettin Şimşek, “Günde bazen 3, bazen ise 10 bıçak işleme alıyoruz ama bayram günlerinde bir günde 250 adet bileme yapabiliyoruz” diye belirtiyor. Bileme fiyatlarının ise bıçak cinsi ve boyutuna göre değiştiğini ifade eden Şimşek, “Bıçak bileme 50, satır bileme ise 100 lira” dedi.

BICAK BİLEME FİYATLARI VE BILGI PAYLAŞIMI

Kurbana hazırlık yapan vatandaşların bıçak setinin tam olması gerektiğini vurgulayan Şimşek, “Kafa kesmek, et doğramak, deri yüzmek için en az 6 bıçaktan oluşan bir set gerekiyor” dedi. Yeni bıçak alımlarında çeliğe gelen zamlar nedeniyle fiyatlarda yüzde 100 artış görüldüğünü belirten ustası, “Normal günlerde iş olunca başvuranların sayısı değişiyor ama bayramda talep çok yüksek. Dükkanları sabah 7.30-8.00’de açıyoruz, kapanış saatimiz ise işin yoğunluğuna bağlı olarak gece 21.00 ile 23.00 arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Bıçak bilemeye gelen Alaattin Saray, “Bu işi işin ehline bırakmak gerekiyor. Fiyatlar bana göre uygun; çünkü bıçak hayvan kesiminde çok büyük bir öneme sahip. Bileme fiyatı 50 lira bana göre ucuz” ifadelerini kullandı. Saray, kesim sırasında bıçağın iyi olmaması durumunda hayvanın eziyet çektiğini vurguladı ve “Kesilecek hayvanın boynunu bir seferde almak çok önemli, bu yüzden bu işi bilmeyenler kesinlikle yapmasın” diye uyarıda bulundu.