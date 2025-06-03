Kurban Bayramı İçin Bıçaklar Hazır

BICAKCILARDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile bıçakçı dükkanlarında yoğunluk artıyor. Antalya’da bıçak dükkanı sahibi olan Özen Bıçakçılar, bayram döneminde günlük olarak ortalama 1000 bıçağın bilemeye getirildiğini belirtiyor. Özen Bıçakçılar, “Geçen sene 40 lira olan bıçak bileme ücreti bu sene 50 lira oldu” diye aktarıyor. Antalya’da bıçakçı dükkanı işleten Özen Bıçakçılar, bayram öncesi yoğunluğun zirveye ulaştığını ifade ediyor.

KURBAN KESİMİNDE DOĞRU BICAK SEÇİMİ

Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kalitesinin ve uygunluğunun önemli olduğunu vurgulayan Özen Bıçakçılar, “Sebze ya da meyve doğrama bıçaklarıyla kurban kesilmez. Hayvanın canı alınıyor, bu yüzden kaliteli çelikten üretilmiş, yerli imalat bıçaklar kullanılmalı. Çin malı ürünlere yönelmemelerini özellikle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, zincir marketlerden ya da AVM’lerden değil, uzman bıçakçılardan alışveriş yapmalı” diyor.

BİLEMENİN USTALIĞI

Geçen yıl 40 lira olan bıçak bileme ücretlerinin bu sene 50 liraya çıktığını dile getiren Özen Bıçakçılar, “Her bıçağın bileme süreci farklıdır, ustalık ister. Bıçakların körelmesi, ustalığa ve kullanıma göre değişir. Bazı bıçaklar 3 günde körelir, bazıları 6 ayda körelir. Tahta üzerinde sert vurularak değil, düzgün kesimle kullanıldığında bıçak ağzı daha uzun ömürlü olur. Vatandaşlar, bıçağını bilemeye götürürken mutlaka işin ustasını tercih etmeli” ifadelerini kullanıyor.