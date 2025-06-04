Kurban Bayramı İçin Gıda Denetimleri Artıyor

GIDA DENETİMLERİ HIZLANIYOR

Kurban Bayramı öncesinde, Erzincan’da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla gıda denetimleri hızlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, kent genelinde yaptığı denetimlerle özellikle kurban etlerinin parçalanması, korunması ve kıyma çekim işlemlerinin hijyenik şartlarda yapılmasını hedefliyor. Bayram dönemi boyunca et ve et ürünleri ile alakalı işletmeler detaylı bir denetime tabi tutuluyor.

DENETİMLERİN KAPSAMI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Yetkililer, Kurban Bayramı’nın sağlıklı ve problemsiz geçirilmesi için şekerleme ve unlu mamul üretim ve satış yerlerinde de mevzuata uygunluk kontrollerinin yoğun biçimde sürdüğünü ifade ediyor. Denetim ekipleri, kayıt ve onay numarası bulunmayan ürünlerin satışına izin vermezken, vatandaşlara alışveriş yaparken bu belgelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ İÇİN ÖNERİLER

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alışverişlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi, açıkta satılan ürünlerden kaçınılması ve alışveriş yapılan işletmelerin satış şartlarının gözetilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu tür önlemler, bayramın sağlıklı geçmesine katkı sağlıyor.