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Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarları Hareketlendi

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Yaklaşık 3 hafta sonra gerçekleşecek olan Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar’daki canlı hayvan pazarlarında yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bayram yaklaşırken, kent genelinde kurulan hayvan pazarlarında alışverişler başladı. Çayırbağ beldesinde açılan canlı hayvan pazarında özellikle büyükbaş kurbanlıklar sergileniyor.

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Pazarda büyükbaş kurbanlıkların fiyatları yaş ve kilolarına göre 80-200 bin TL arasında iken, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ise 10-20 bin TL arasında olduğu bildiriliyor. Satışların, ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.

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