Kurban Bayramı İçin Kurbanlık Sevk Ediliyor

KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Türkiye’nin önemli besicilik merkezleri olan Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’dan Kurban Bayramı için Türkiye’nin dört bir yanına 56 bini büyükbaş ve yaklaşık 80 bin kurbanlık hayvan sevk ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın yaygın yapıldığı alanlarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, hayvan pazarları ve mandıralarda sağlık taraması gerçekleştiriyor. Bu sağlık kontrollerinden geçirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, küpe ve aşıları kontrol edildikten sonra sevk izinleri hazırlanıyor.

SAĞLIKLI HAYVAN NAKLİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Küçük ve büyükbaş hayvanlar, yer yer 2 bin 400 rakımda beslenerek pazarlarda satışa sunuluyor. Kurbanlık hayvanlar, yaz döneminde zengin bitki florası bulunan meralarda otlatıldıktan sonra ahırlarda besiye alınıyor. Bu yıl Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’dan 80 bini aşkın kurbanlık hayvan başka illere gönderildi. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum’un büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de üçüncü sırada yer aldığını belirtiyor. Kenger, “Hayvan varlığımızın bu kadar fazla olmasının en büyük nedeni mera varlığımızın çok yüksek olması” ifadesini kullanıyor.

Kenger, hayvan sevkiyatlarının titizlikle incelendiğini ve sağlıklı hayvan naklini sağlamak için çalışmalara devam edildiğini vurguluyor. “Salgın hastalık tespit ettiğimiz hiçbir aracın gitmesine müsaade etmedik, vatandaşlarımız bu konuda gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirebilirler” diyor. Erzurum’dan en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’ya kurbanlık sevkiyatı yapıldığını dile getiren Kenger, bu yıl 14 bin büyükbaş ve 6 bin 500 küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak batı illerine gönderildiğini aktarıyor.

KARS’TA KURBANLIK HAYVANLARA YOĞUN İLGİ VAR

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars’taki canlı hayvan pazarlarında yoğun ilgi olduğunu ve kurbanlıkların hızlı bir şekilde sevk edildiğini belirtiyor. Aydın, “İlimizden yıllık ortalama diğer illere 140-150 bin civarında büyükbaş hayvan sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da kurbanlık amacıyla yaklaşık 35-40 bin civarında bir hayvan sevki gerçekleşti” şeklinde açıklama yapıyor. Aydın ayrıca, “Kars’ın yüksek rakımı ve bitki çeşitliliğinden dolayı kurbanlıkların ilgi gördüğünü” ifade ediyor.

AĞRI’DA KURBANLIK HAYVAN VARLIĞI İLE SEVKİYATLAR YAPILIYOR

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Ağrı’nın 300 bin büyükbaş ve 1 milyon 600 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu aktarıyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nda 5 bin büyükbaş ve 11 bin küçükbaş hayvanın batı illerine sevk edildiğini belirten Hüseyinoğlu, “Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ile kurbanlık sevki yapılıyor. Bizde yetişen erkek hayvanların bir çoğu kurbanlık olarak batı illerine sevk ediliyor” diyor.

ARDAHAN’DA KURBANLIK HAYVAN SEVKİYATLARI TAMAMLANMAK ÜZERE

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Cihat Toydemir, Ardahan’daki kurbanlık hayvan sevkiyatlarının büyük oranda tamamlandığını söylüyor. Toydemir, “Ardahan’da 340 bin büyükbaş, 140 bin de küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor” ifadesini kullanarak, “Kurbanlık sevk işlemi İstanbul, Rize ve Bursa gibi birçok ile gerçekleştiriliyor” diyor.