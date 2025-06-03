Kurban Bayramı Kredisi Fırsatları Var!

2025 KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ NAKİT İHTİYACI ARTIYOR

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların tatil, alışveriş ve kurbanlık harcamalarını karşılamak amacıyla nakit gereksinimi artıyor. Bankalar, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Bu kampanyalar, kısa vadeli ve düşük maliyetli finansman arayan bireyler için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Önceki dönemlerde bazı bankalar 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlarken, güncellemelerle birlikte birçok banka bu üst limitleri artırmış durumda. Şu an birçok banka, 75 bin TL’ye kadar 0 faizli kredi sağlıyor.

KREDİ VADE SÜRELERİ KISA

Ancak bu faizsiz kredilerde dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Vade süreleri genellikle 3 ila 6 ay arası değişiyor. Yani bu krediler faizsiz olsa bile geri ödeme süreleri oldukça kısıtlı tutuluyor.

KAMPANYA KAPSAMI

Bu kampanyalardan yalnızca yeni müşteriler faydalanabiliyor. Halihazırda o bankanın müşterisi olanlar faizsiz kredi imkanından yararlanamıyor. Garanti BBVA, yeni müşterilere 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sağlıyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar, 3 ay vadeli nakit avans alabiliyor. Bu kampanya, 1 Nisan 2025 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli.

CEPTETEB yeni müşterilere %0’dan başlayan oranlarla Hoş Geldin Kredisi sunuyor. 50.000 TL, 3 ay vadeli kredilerde faizsiz seçenek mevcut ve Findeks notu 1850 ve üzeri olanlar için geçerli. QNB Finansbank, Tanışma Kredisi ile yeni müşterilere avantajlı faizsiz kredi sağlıyor. 75.000 TL’ye kadar limit, 6 ay vade ile sunuluyor. ING ise yeni müşterilere %0,99 faizle 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL taksitli destek hesabı sağlamayı teklif ediyor.

YASAL DÜZENLEMELER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurallarına göre, 14 Şubat 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinin vade limitleri şöyle belirleniyor: 125.000 TL ve altındaki krediler için maksimum 36 ay vade, 125.001 – 250.000 TL arası maksimum 24 ay vade, 250.000 TL üzerindeki krediler içinse maksimum 12 ay vade uygundur. Faizsiz krediler genellikle 75.000 TL ve 6 ay vade ile bu sınırlar içinde kalıyor.