Kurban Bayramı Kutlaması Yapıldı

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kurban Bayramı vesilesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi’nde akademik ve idari personelin katıldığı bir bayramlaşma etkinliği yapıldı. Üniversitenin sosyal tesisinde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, çeşitli fakülte dekanları ile üniversitenin akademik ve idari personeli iştirak etti.

REKTÖR YAŞAR’IN GÖRÜŞLERİ

Rektör Yaşar, yaptığı açıklamada bayramların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı. “Kurban Bayramı’nın üniversitemize, şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, huzur ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.