Kurban Bayramı Mesajında Huzur Vurgusu

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Konya’nın Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Akın, mesajında Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevinçini paylaştı. Akın, kurbanın millet için hem bir ibadet olduğunu hem de medeniyetin merkezinde asırlardır var olan vakıf ruhunun yansıması olduğunu belirtti.

BİREYSEL SORUMLULUK VE TOPLUMSAL VICDAN

Akın, “Bireysel sorumluluklarımızla birlikte toplumsal vicdanı da kuşanmakla mükellef olduğumuz kutlu zamanlar, uhrevi olana yönelmenin, nefsi, mazlumun hakkı karşısında hizaya getirmenin de sembolüdür” ifadelerini kullandı. Her kurbanın sahibini Cenabı Hakk’a daha da yaklaştırdığını, her halis niyetin rahmete dönüşen bir vesile olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı’nda Hazreti İbrahim’in teslimiyeti ve Hazreti İsmail’in tevekkülünün ilahi hikaye boyunca yüründüğünü, manevi bir dirilişe erişme çağrısını içten bir şekilde karşılamak gerektiğini söyledi.

Akın, Konya’nın Selçuklu’nun irfanı ve Mevlana’nın çağrısıyla asırlardır paylaşma ve dayanışma kültürüne sahip bir şehir olduğunu ifade etti. “Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir Peygamberin ümmetiyiz” diyerek bu değerlerin önemini hatırlattı. Vali Akın, Kurban Bayramı’nın milletimize, İslam âlemine ve mazlum coğrafyalara diriliş, ferahlık ve barış getirmesini diledi. Konya’daki hemşehrilerinin bayramını en içten dilekleriyle kutladı.