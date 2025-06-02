Kurban Bayramı’na 4 gün kaldı

Vatandaşlar, tatil planı gerçekleştirmek, kurban ibadetini yerine getirmek ve aile ziyaretlerini düzenlemek adına “Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?” sorusuna cevap arıyor. Bugün 2 Haziran 2025 Pazartesi olduğu düşünülünce, Kurban Bayramı’na tam olarak kaç gün kaldığı merak ediliyor. Ayrıca, Arefe günü ne zaman ve tatil süresi ne kadar olacak? İşte bayram ile ilgili tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI’NA GÜNLER KALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlıyor. 2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu bilgilere dayanarak, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kurban Bayramı’nın başlamasına sadece 4 gün kaldığı ortaya çıkıyor.

AREFE GÜNÜ VE TATİL SÜRESİ

Bayram öncesi Arefe Günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın ifa edileceği günler ise şu şekilde sıralanıyor: Kurban Bayramı’nın 1. Günü 6 Haziran 2025 Cuma, 2. Günü 7 Haziran 2025 Cumartesi, 3. Günü 8 Haziran 2025 Pazar ve 4. Günü ise 9 Haziran 2025 Pazartesi olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda, bayram tatilinin toplam süresi 4 gün olacak.