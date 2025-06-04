Haberler

Kurban Bayramı’na Dair Mesajlar Yayınlandı

PROTOKOL ÜYELERİNDEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Gaziantep’te bulunan protokol üyeleri, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı’nın huzur, kardeşlik ve paylaşma duygularını yücelten bir bayram olduğunu vurguladı. Şahin, bayramın millet ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, “Kurban Bayramı’nın gönülleri yumuşatması, idrakleri aydınlatması ve insanlığa vicdanı, merhameti yeniden hatırlatması en büyük temennimizdir” dedi.

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti ve Kurban Bayramı’nı kutladı. Ayrıca, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı’nın manevi değerleri bir kez daha yücelteceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun Adliyesinde Uzlaştırmacılar Haftası Kutlandı

Samsun Adliyesi'nde Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği düzenlendi. Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırmanın yargı sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, katkı sağlayanlara ödüller sundu.
Haberler

Başiskele’de Motosiklet Kazası Yaşandı

Başiskele'de dönüş yapmakta olan motosiklet sürücüsü K.K. düştü ve yaralanarak hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.