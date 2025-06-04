Kurban Bayramı’na Dair Mesajlar Yayınlandı

PROTOKOL ÜYELERİNDEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Gaziantep’te bulunan protokol üyeleri, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı’nın huzur, kardeşlik ve paylaşma duygularını yücelten bir bayram olduğunu vurguladı. Şahin, bayramın millet ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, “Kurban Bayramı’nın gönülleri yumuşatması, idrakleri aydınlatması ve insanlığa vicdanı, merhameti yeniden hatırlatması en büyük temennimizdir” dedi.

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti ve Kurban Bayramı’nı kutladı. Ayrıca, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı’nın manevi değerleri bir kez daha yücelteceğini ifade etti.