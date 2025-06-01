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Kurban Bayramı’nda 100 kişiye yardım

KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YARDIM YAPILDI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Viranşehir şubesi, Kurban Bayramı öncesinde belirlenen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım ulaştırmak için giyim organizasyonu düzenledi.

KİŞİLER KENDİ SEÇİMLERİNİ YAPTILAR

Belirlenen ihtiyaç sahipleri, giyim mağazasına giderek beğendikleri kıyafetleri seçme imkanı buldular. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Viranşehir temsilcisi Sait Karatay, hayırseverlerin destekleri sayesinde yapılan yardımların önemine dikkat çekerek, “Yetimlerin bayramı buruk geçmeyecek” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Karatay yardımların hayırseverlerin destekleriyle süreceğini dile getirdi.

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