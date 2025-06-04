Kurban Bayramı’nda 22 Bin TL Cezalar

KURBAN BAYRAMI’NDA SAHTE KASAP UYARISI

Kurban Bayramı’nda sahte kasap vakalarının artması sebebiyle, yetkisi olmayan ve hijyenik standartlara uygun olmayan ortamlarda kıyma çeken kişilere 22 bin TL idari para cezası uygulanacak. 6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı sonrası, pek çok vatandaş etlerini kıyma çektirmek için kasaplara yönlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini artıracak.

KONTROLSÜZ FAALİYETLER CEZALANDIRILACAK

Merdiven altı ya da seyyar olarak çalışan ve yetkisi bulunmayan kişilere, hem 22 bin TL idari para cezası hem de ek yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, sokak ortasında kıyma çekenlerin de bu cezalarla karşılaşması bekleniyor. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, vatandaşların kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için kıyma çektirme işlemlerini sadece güvenilir kasap esnafına yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Şen, merdiven altı ya da seyyar kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

KASAPLARDA KİLO ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Diğer yandan, bu yıl Samsun’da kasaplar kıyma çekim ücretini kilogram başına 20 TL olarak belirledi. Vatandaşların bu bayramda dikkatli olmaları ve sadece yetkili kasaplardan hizmet almaları öneriliyor.