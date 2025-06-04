Kurban Bayramı’nda Araç Yoğunluğu Yaşandı

ANADOLU OTOYOLU’NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Bolu’da Anadolu Otoyolu üzerinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler yoğunluk yarattı. Tatilini memleketinde ya da sahil bölgelerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu güzergahında kalabalığa neden oldu.

TATİLCİLERİ ZORLAYAN ULAŞIM SIKINTISI

İstanbul yönünden hareket eden tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu’ya ulaşmasıyla ulaşım kısıtlandı. Ankara yönünde meydana gelen araç yoğunluğu, Karadeniz illerine yönelen tatilcilerin uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı.

DENETİMLER ARTTI

Bu yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenliği için yapılan bu denetimler, trafikte daha düzenli bir akış sağlamayı amaçlıyor.