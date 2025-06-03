Kurban Bayramı’nda EFT ve Havale

KURBAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ BANKA İŞLEMLERİ

Kurban Bayramı ve arefe günü öncesinde banka işlemleriyle ilgilenen birçok kişi “Arefe günü EFT ve havale yapılabiliyor mu?” ve “Bayram süresince yapılan para transferleri hesaba geçer mi?” sorularının yanıtını arıyor. Bu dönemde, bayram tatili süresince bankacılık işlemlerinin nasıl işleyeceğiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri öne çıkıyor. Peki, arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca havale ve EFT işlemleri mümkün mü? Kurban Bayramı’nda gönderilen para transferleri alıcıya ulaşır mı? İşte, bu soruların cevapları…

AREFE GÜNÜ HAVALE VE EFT İŞLEMLERİ

Arefe günü (5 Haziran 2025 Perşembe), banka işlemleri, özellikle EFT ve havale konularında dikkat edilmesi gereken noktaları içeriyor. EFT işlemleri, arefe günü saat 13.00’e kadar gerçekleştirildiğinde aynı gün içinde işleme alınır. Aynı banka hesapları arasında yapılan havale işlemleri ise günün her saatinde gerçekleşiyor ve bayramdan etkilenmiyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca (6-9 Haziran 2025), bankacılık işlemleri düzenli bir şekilde yürütülmüyor. EFT işlemleri, resmi tatil süresince iş günlerinde olduğu gibi yapılamıyor. Bayram süresince yapılan EFT işlemleri, tatil sonrası 10 Haziran Salı günü mesai saati başlangıcında işleme alınacak. Ancak, bayram boyunca aynı banka içindeki havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca devam ediyor.