Kurban Bayramı’nda Erken Ödeme Bekleniyor

EVDE BAKIM MAAŞLARININ ÖDEME TARİHLERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken, evde bakım maaşlarının ne zaman ödeneceği konusu ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl, bayram nedeniyle ödemeler daha erken yatırılmıştı. “Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?” sorusu gündemde. Evde bakım desteği, her ay 15 ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ancak özel günlerde, bakanlık vatandaşların mağdur olmaması için ödemeleri erkene alabiliyor.

GEÇEN YIL ÖDEMELER ERKEN YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşları, normal koşullarda her ay 15 ile 31’i arasında ödeniyor. Dini bayramlar gibi özel günler nedeniyle bu ödemelerin erken yapılması bekleniyor. Ancak henüz Bakanlıktan konuya dair bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl evde bakım maaşlarının erken olarak hesaplarda yerini aldığı unutulmamalı.