Kurban Bayramı’nda Esnaf Hijyenik Değil

KURBAN BAYRAMI’NDA KIYMA ÇEKİMİ UYARISI

Kurban Bayramı döneminde kasapların dışında birçok farklı iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemler gerçekleştiriyor. Antalya’da bir tekel bayisinin “kıyma çekilir” afişi dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında pek çok esnafın bu tür işlemleri yaptığına dikkat çekerek, hijyenik olmayan koşullara dair uyarılarda bulundu.

Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2021 tarihli Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında kasap haricindeki iş yerlerine özel uyarılarda bulundu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yetkisiz kişilerin, “kıyma çekilir” afişi asarak işlem yaptıkları belirlendi. Özellikle Antalya’nın Kepez ilçesinde geçen yıl bir nalbur dükkanının önünde bulunan benzer afişin ihbar edilerek kaldırıldığını hatırlatan Osman Yardımcı, bu bayramda yine aynı bölgede bir tekel bayisinin “Kıyma Çekilir” yazılı büyük bir afiş astığını açıkladı.

Ayrıca, Kepez’de bir fast food işletmesinin de benzer bir afiş astığını belirten Yardımcı, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde başka bir tekel bayisinin de kıyma çekimi yaptığını dile getirdi. Tüm bu işletmeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdiklerini söyleyen Yardımcı, “İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor. Türkiye’nin birçok ilinde maalesef bu tür olaylar görülüyor. Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na bu noktada ihbarda bulunulması gerekmektedir. Hijyenik açıdan bu tür yerler oldukça tehlikeli” ifadelerini kullandı.