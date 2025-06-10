Kurban Bayramı’nda Hasankeyf’i Ziyaret Etti

HASANKEYF’İ 125 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Kurban Bayramı’nda Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesini 125 binden fazla kişi ziyaret etti. Bayram tatilinde gelen yerli ve yabancı turistler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi önemli tarihi yapıları gezdi. Ayrıca, tekne turuyla Hasankeyf Kalesi ve çevresindeki tarihi mağaraları da görme imkanı buldular.

BAYRAMDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yaptığı açıklamada, Hasankeyf’in bölgenin incisi olduğunu vurguladı. Bayram süresince yoğun bir ziyaretçi akışı olduğunu belirten İmrak, gelenleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade etti. İmrak, “4 günlük bayram tatili boyunca 125 binin üzerinde insanı Hasankeyf’imizde misafir ettik. Arkeopark alanındaki müzemiz 4 bine yakın eseriyle ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladı. Bundan sonraki bayramlarda da bunu oldukça güzel bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Hasankeyf’imizde bu yıl 250 bin gibi bir hedef koyduk ancak ilk 6 ayda 400 bine yakın misafiri ağırladık” dedi.

TEKNE TURLARINDAN MEMNUNİYET

Hasankeyf Kale Turizm Kooperatifi Başkanı Ali Can, ilçeye gelen konukların tekne turlarından oldukça memnun kaldığını aktardı. Gaziantep’ten gelen Onur Kılıç, daha önce gelmediği Hasankeyf’i çok beğendiğini ve memnun kaldığını dile getirdi. Bursa’dan gelen Tuncay Badur da daha önceki ziyaretlerinde Hasankeyf’in kendisini her seferinde büyülediğini açıkladı. İzmir’den gelen Melek Değirmenci (5) ailesiyle bayram tatili için ilçeye geldiklerini ve tarihi eserleri gördükten sonra tekne turuna katılmayı planladıklarını belirtti. Tekne kaptanı Şehmus Batıhan, bir saat süren tekne turunun müze limanından başladığını ve teknede ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdiklerini aktardı.