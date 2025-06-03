Kurban Bayramı’nda Okullar Yarım Gün

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli olduktan sonra “Kurban Bayramı’nda okullar tatil mi?” sorusu daha fazla gündeme geldi. Okul takviminde yer alan resmi tatiller, bayramlar ve özel günler, öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu yüzden, Kurban Bayramı’nda okullar tatil mi sorusu, eğitim alanındaki en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleşiyor.

2025 yılı itibarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü, okullar yarım gün eğitim yapacak. Bu gün resmi tatil olarak tüm gün geçerli olmuyor. Bunun yanı sıra, 2025 yılına dair diğer önemli dini tarihlerin detayları da şu şekilde sıralanıyor:

DİĞER DİNİ GÜNLER

– Üç Ayların başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

– Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

– Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

– Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

– Ramazan başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

– Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

– Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart 2025 Pazar

– Ramazan Bayramı 2. günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

– Ramazan Bayramı 3. günü: 1 Nisan 2025 Salı

– Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

– Kurban Bayramı 1. günü: 6 Haziran 2025 Cuma

– Kurban Bayramı 2. günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

– Kurban Bayramı 3. günü: 8 Haziran 2025 Pazar

– Kurban Bayramı 4. günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

– Hicri yılbaşı (1446 yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

– Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

– Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

– Üç Aylar başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

– Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2025 Dini Günler Takvimi hakkında daha fazla bilgi, Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, Kurban Bayramı’nın tarihi ve kandil günlerinin tarihleri gibi bilgilerle gündemde yer alıyor.