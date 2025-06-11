Kurban Bayramı’nda Radarlı Hız Denetimleri Tartışma Yarattı

TEPKİ ÇEKEN RADAR UYGULAMALARI

Kurban Bayramı süresince memleketlerine ve turistik alanlara seyahat edenlerin tepkisini çeken konulardan biri radar uygulamaları oldu. Özellikle yerleşim yerlerine girişlerde aniden değişen hız sınırları nedeniyle bazı sürücüler, direksiyon kontrolünü ayarlamakta zorlanıp radara yakalandı. Bazı bölgelerde ise hız sınırlarının ve yerleşim yerlerinin uygunsuz olduğu şikayetleri geldi.

YENİ DÜZENLEME MÜJDESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehirler arası yolculuk yapanları isyan ettiren radarlı hız denetimleriyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Yerlikaya, “tuzak kuruluyor” tepkileri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek” bilgilerini paylaştı.

KAZA İSTATİSTİKLERİ VE RAPORLAR

Bakan, Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası gerçekleştiğini, bu kazalarda 44 kişinin yaşamını kaybettiğini ve 6 bin 370 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığını, hız sınırı 140 olan yollar üzerinde hiç can kaybı olmadığını vurguladı. Radar uygulamasının seyrek olduğu ve hız sınırının 50 ile 80 km arasında değiştiği yerlerde 22, hız sınırının 90 ile 110 km arasında olduğu yerlerde ise 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, beş gün boyunca günde ortalama 500 bin 704 aracın denetlendiğini ve 15 bin 153 araca hız cezası verildiğini kaydetti.