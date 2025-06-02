Kurban Bayramı’nda Sağlık İçin Öneriler

SAGLIKLI BIR KURBAN BAYRAMI İÇİN ÖNERİLER

Kurban Bayramı yaklaşırken, sağlıklı bir bayram geçirmek için bazı önlemler almak büyük önem taşıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Erdal Gündoğan, etin tüketilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesini öneriyor. Taze et tüketiminin karın ağrısı, reflü atakları, gaz, karında şişlik ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan Dr. Gündoğan, “Uzun süre ve fazla et tüketimi, uzun dönemde kolesterol yükselmesine, gut ataklarına, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir” diyor. Ayrıca, bayram boyunca fazla miktarda yemek yenilmemesi ve geç saatlere kadar tüketim yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

ETLERİN DİNLENDİRİLMESİ ŞART

Taze etin erken dönemlerde sindirim sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Gündoğan, “Etler kesildikten hemen sonra tüketilmemeli, serin bir ortamda en az 24 saat dinlendirilerek et içerisindeki kasların gevşemesi beklenmelidir” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, etin kesim, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğunu vurguluyor. “Özellikle çiğ et ile temastan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır” diyor.

FAZLA ET TÜKETİMİ RİSK TAŞIYOR

Fazla et tüketiminin sağlık sorunları oluşturabileceği konusunda da uyarıda bulunan Dr. Gündoğan, “Uzun süre ve fazla et tüketimi, kolesterol yükselmesine, gut ataklarına, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir” belirtiyor. Etin pişirilme şeklini de önemseyen Dr. Gündoğan, “Etler haşlama veya ızgara şeklinde tüketilmelidir. Kavurma ya da kızartma gibi yağlı pişirme yöntemlerinden uzak durulmalıdır” diyor. Ayrıca, etin yanında salata, sebze veya tam tahıllı ürünlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor; günlük tüketim miktarının ise 100-150 gram civarında olması gerektiğini vurguluyor.

DİYABET, HİPERTANSİYON VE KALP HASTALARI DİKKATLI OLMALI

Bayramda et tüketiminin yanı sıra düzensiz öğünler ve tatlı tüketimindeki artışın sağlık sorunları açısından risk yaratabileceğine dikkat çeken Dr. Gündoğan, bayram günlerinde dengesiz beslenmenin metabolik hastalıklar açısından tehlikeler barındırdığını belirtiyor. “Diyabet hastalarında kan şekeri dengesinin bozulmasına, hipertansiyon hastalarında ise kan basıncında yükselmelere yol açabilir” diyor. Reflü ve gastrit hastalarının ağır ve düzensiz beslenmeden kaçınması gerektiğinin altını çizen Dr. Gündoğan, kalp hastalıkları olanların ise aşırı yağlı beslenmenin yaratabileceği risklere dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, obezite hastalarının kalori alımındaki artışın metabolik dengeleri bozabileceğini belirtiyor.

DENGELI BESLENMEYE ÖNEM VERİN

Bayramda doğru ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Gündoğan, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, mide ve barsak rahatsızlıkları olan kişilerin dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle sıralıyor: “Tatlı ve şekerli gıdalardan uzak durmalı; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeli, su tüketimini artırmalı ve bol su içmelidirler. Et tüketimi sınırlandırılmalı ve tercihen az yağlı, iyi pişmiş etler seçilmelidir. Ayrıca, bu hastaların ilaçlarını aksatmamaları oldukça önemlidir.”

HAFİF EGZERSİZLER YAPILMASI ÖNERİLİYOR

Bayram süresince fazla yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dr. Gündoğan, gün içerisinde yürüyüş gibi hafif egzersizlerin yapılmasını öneriyor. Bu tür aktiviteler, ilin yoğunluğu içinde sağlıklı yaşamı destekliyor.