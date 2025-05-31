Kurban Bayramı’nda Salmonella’ya Dikkat!

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SALMONELLA BAKTERİSİNE DİKKAT

Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, kurban bayramı yaklaşırken salmonella bakterisinin kurban etlerinden bulaşabileceğine dikkat çekiyor. Kesim, taşıma, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına büyük bir titizlikle uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Azizoğlu, özellikle dış kaynaklı bulaşlardan kaynaklanan enfeksiyonlar hakkında bilgi veriyor.

KESİM SÜRECİNDE HİJYEN ÖNEMLİ

Kurban kesim işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda ve veteriner hekim gözetiminde yapılması gerektiğini hatırlatan Azizoğlu, “Kesimde kullanılan ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmeli. Etler eve geldiğinde çapraz bulaşı önlemek için ayrı ekipmanlarla temas etmeli” diyor. Yüksek sıcaklıkta pişirilen etlerin, salmonella bakterisini yok edeceğini belirtiyor.

Azizoğlu, “Patojenik mikroorganizmalar ancak iyi pişirme ile etkisiz hale gelir. Etlerin dışının yanı sıra içinin de tam olarak piştiğinden emin olunmalı” ifadesini kullanıyor. Ayrıca salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyonun belirtilerini de açıklıyor ve “İshal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetler görülebilir” diyor. Sağlıklı bireylerin genellikle bu durumu hafif atlattığını, ancak bebekler, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı düşük bireyler için riskin yüksek olduğunu vurguluyor.

Salmonella bakterisinin vücut sıcaklığında hızla çoğaldığına dikkat çeken Azizoğlu, kesim sonrası etlerin en az 1 gün dinlendirilerek soğuk ortamda saklanması gerektiğinin önemine değiniyor. “Çözündürme işlemi mutlaka buzdolabında yapılmalı” diyen Azizoğlu, oda sıcaklığında çözünen etlerin bakteri sayısının hızla arttığını belirtiyor.

Yaşanan geçmiş vakalar nedeniyle gıda güvenliği mevzuatlarının sıkılaştığını aktaran Azizoğlu, üreticilerin hijyen ve üretim uygulamalarına uymalarının yasal bir zorunluluk olduğunu söylüyor. “Soğuk zincirin kırılmaması, ekipman temizliğinin sağlanması, mikrobiyolojik tehlikelerin kontrol altına alınması gibi adımlar enfeksiyon riskini düşürür” ifadelerini ekliyor.

Çiğ etlerde bulunan bakterilerin genellikle koku ya da görüntüyle fark edilemediğini belirten Reha Azizoğlu, tüketicilerin güvenilir kasap veya marketlerden alışveriş yapmaları ve et ürünlerini diğer gıdalardan ayrı saklamaları gerektiğini hatırlatıyor. “Hayvan sağlıklı görünse bile taşıyıcı olabilir. Bu yüzden tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak şart” diyor.