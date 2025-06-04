Kurban Bayramı’nda Sevgi Ve Dayanışma

KURBAN BAYRAMI MESAJI YAYIMLANDI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bayramların, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, bu özel günlerin milletin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğine ve bu güzel duyguların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını ifade etti. “Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da manevi değerlerimizi bir kez daha yücelteceğiz” dedi.

SEVGİ VE HOŞGÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Prof. Dr. Dağlı, “Bu anlamlı ve özel günlerde sevgi ve hoşgörü içerisinde olmalıyız” diye devam etti. Tüm insanlığa örnek olacak bir dayanışma ve kardeşliğin sergilenmesi için dargınlıkları bir tarafa bırakıp daha iyi anlamaya çalışmak gerektiğini vurguladı. “Birbirimize sımsıkı kenetlenmeliyiz” diyen Dağlı, büyüklerimize olan hürmetimizi ve küçüklerimize duyduğumuz sevgiyi onlara hissettirmemiz gerektiğini belirtti.

BAYRAM DUYGULARI HER AN YAŞANMALI

Bayramın manevi duygusunu en güzel şekilde yaşamak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Bayram vesilesiyle pekiştireceğimiz bu duygular, sadece bayram günleri değil hayatımızın her alanında hepimizin yol göstericisi olmalı” dedi. Mesajının sonunda, aziz milletin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını, sevgi, kardeşlik, barış ve birlikteliğin hâkim olduğu, mutluluk dolu nice bayramlar geçirilmesini diledi.