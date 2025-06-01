Kurban Bayramı’nda Ücretsiz Geçiş Olanakları

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ÜCRETSİZ GEÇİŞLER

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyol ve köprülerden ücret alınmayacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, bayram tatili kapsamında KGM’nin yönetiminde olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet sunacak. Ücretsiz geçiş imkanı, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi gününün sonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri dahil olmak üzere, belediyelerin ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler aracılığıyla sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi gününün sonuna kadar ücretsiz faydalanabilecek. Ancak, yap-işlet-devret projeleri, bu ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuluyor.