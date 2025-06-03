“Kurban Bayramı’nda Ulaşım Güvenliği”

ULAŞTIRMA BAKANI URALOOĞLU’NDAN BAYRAM AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla aldıkları önlemler hakkında bilgiler verdi. Bayram tatilinin yaklaştığını belirten Uraloğlu, “Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli” dedi. Uraloğlu, bakanlık olarak seyahatlerinin rahat, güvenli ve sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

YOL GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM EKİPLER SAHADA

Bu bayramda KGM’nin işletmesindeki otoyolların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin ücretsiz olacağını aktaran Uraloğlu, “Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı, sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7 gün 24 saat görev başında kalacağız. 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube, 16 tünel bakım, 25 otoyol bakım ve 16 yap-işlet-devret bakım şefliklerimizde Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacağız. 750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız” diye konuştu. Yolda trafik işaretlemelerini de sıkı takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, eksikliklerin hemen giderileceğini söyledi.

TAŞIMACILIKTA DENETİMLER ARTIRILDI

Kurban Bayramı dolayısıyla yollardaki taşıt trafiğinin artış göstermesi nedeniyle özel yük taşıyan araçlar için sınırlamalara gidileceğini söyleyen Uraloğlu, “Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için özel izin belgelerini 5 Haziran’dan 9 Haziran 2025’e kadar vermeyeceğiz. Ayrıca bayram süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da zorunlu olmadıkça durdurarak trafiğin akışını kesintisiz hale getirdik. Böylece trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz” şeklinde belirtti.

TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNULACAK

Memleketlerine gidemeyen vatandaşlar için İstanbul’daki Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının ve diğer şehirlerde de çeşitli ulaşım seçeneklerinin ücretsiz olarak hizmet vereceğini vurgulayan Uraloğlu, yüksek hızlı tren seferlerinde de kapasite artışına gidildiğini belirtti.

TRAFİK KURALLARINA UYMALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Vatandaşları trafik güvenliği konusunda uyaran Uraloğlu, bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın önem taşıdığını belirtti. Şoförlere, özellikle uzun mesafeli seyahatlerinde araç bakım kontrollerini yapmaları ve dinlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uraloğlu, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını dileyerek konuşmasını noktaladı.

Uraloğlu, basın mensuplarına KGM’nin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde yapılan çeşitli çalışmalara yönelik bilgi verdi.