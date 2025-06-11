Kurban Bayramı’nda yardımlar mozambik’te

YARDIMLAR MOZAMBIK’TE YETİMLERE ULAŞTI

Türkiye’deki hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yardımlar, Kurban Bayramı vesilesiyle Mozambik’in Tete eyaletinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri tarafından yetim çocuklara iletildi. “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temalı kampanya kapsamında vakfın 11 kişiden oluşan gönüllü ve görevli ekibi, Orphana Dona Teresa yetimhanesini ziyaret etti.

ÇOCUKLARLA KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

TDV ekibi, yetimlerle ilgili olarak çeşitli hediyeler vererek oyunlar oynayıp zaman geçirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede bulunan çocuklara, Türk hayırseverlerin desteğiyle sağlanan yardım malzemeleri ve kurban etleri dağıtıldı. Bu özel etkinlik, çocukların yüzünde gülümseme oluşturdu ve bayram coşkusunu artırdı.