Kurban Bayramı’nda Yetkisiz Kıyma İşlemleri Yapılıyor

KURBAN BAYRAMI’NDA KASAPLAR DIŞINDA İŞ YERLERİ DE KATILIYOR

Kurban Bayramı döneminde kasapların yanı sıra birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi hizmetler sunuyor. Antalya’da bir tekel bayisinin kapısına asılan ‘kıyma çekilir’ afişi dikkat çekiyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında çok sayıda esnafın, kurbanlık etlerin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi süreçler gerçekleştirdiğini, fakat bu durumun hijyen açısından sorunlar ortaya çıkardığını ifade ediyor.

KASAPLAR DIŞINDAKİ İŞ YERLERİNE UYARI YAPILIYOR

Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile kasap dışındaki işletmelere belirli kurallar belirlediğini hatırlatıyor. Ancak bu yıl da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, kasap dışındaki esnafın ‘kıyma çekilir’ afişleri asarak yetkisiz kıyma çekimi yaptıkları belirlenmiş.

Antalya’nın Kepez ilçesinde, geçen yıl bir nalbur dükkanının önüne asılan ‘kıyma çekilir’ afişi ihbar üzerine kaldırılmıştı. Bu yıl ise, aynı ilçenin Yenidoğan Mahallesi’nde bir tekel bayisinin önünde ‘Kıyma Çekilir’ yazılı büyük bir afiş dikkat çekti. Yardımcı, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi’nde bir fast food işletmesinin de benzer bir afiş astığını açıkladı. Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde de bir tekel bayisinin kıyma çekimi yaptığına dair aynı afişi asarak işlemler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Osman Yardımcı, bu durumları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdiklerini belirterek, “İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılması durumunda, yetkisi olmayan kişilere 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor. Türkiye’de birçok ilde maalesef bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na bu yerlerin ihbar edilmesi gerekiyor. Hijyenik açıdan bu tür yerler çok tehlikeli” şeklinde konuştu.