Kurban Bayramı Öncesi Bartın’da Hareketlilik

KURBAN PAZARI HAREKETLENİYOR

Kurban Bayramı’na yaklaştıkça, Türkiye genelindeki hareketlilik Bartın’da da kendini gösteriyor. Hijyen ve modern koşullarda işletilen Bartın’daki hayvan pazarında alınan sıkı tedbirler, dolandırıcılık gibi olaylara karşı önlem alıyor. Bartın’da kurban satışları için son haftaya girildi ve şehirdeki tek hayvan pazarı olan Akçamescit, çevre illere de hizmet vermekte.

İl Özel İdaresi tarafından işletilen pazar, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Kastamonu gibi yaklaşık 10 ile hizmet sağlıyor. 500 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olan pazar, hem hayvan üreticilerini hem de alıcıları ağırlıyor. Sabah erken saatlerde hayvan üreticileri ve müşterilerin pazar alanına akın etmeye başlamasıyla tesis, modern ve hijyenik bir şekilde hizmet sunuyor. Pazar girişinde hayvanlar ve araçlar sterilize edilmeden içeri alınmıyor.

DOLANDIRICILIĞA FIRSAT YOK

Pazar içinde hayvanlar, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından modern cihazlarla sürekli kontrol ediliyor. Jandarma ekipleri de devriye gezerek asayişi sağlıyor. Pazar alanında hasta veya yaralı hayvanların içeri girmesi yasaklanıyor ve veteriner hekimler de düzenli olarak kontrol yapıyor.

Bir yıl önce hizmete giren pazar, hayvanların kamyonlara yüklenmesinin ardından temizleniyor. Tesis, kantin, çay ocağı ve karantina odası gibi olanaklarla da hayvan sahipleri ve müşterilere memnuniyet sağlıyor.

Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, sabah saatlerinde hayvan pazarını ziyaret ederek, hayvan sahipleriyle ve vatandaşlarla konuşarak görüş ve memnuniyetlerini aldı. Karakaya, “Hayvan pazarında güvenli ve temiz bir ortamda hizmet veriliyor. Hayvan sahiplerinin ve alıcıların memnuniyeti bizi sevindiriyor.” ifadelerini kullandı. Çevre illerden de yoğun ilgi gördüğünü belirten Karakaya, herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı ve üreticilere bereketli kazanç diledi.

Son bir ayda her Pazar kurulan pazarın, Arife Günü akşam saatlerine kadar da hizmet vereceği açıklandı. Pazar alanında yoğun pazarlıklar yapılırken, yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan bulunuyor. Kurbanlık fiyatları, hayvanın türüne ve ağırlığına göre 10 bin TL ile 250 bin TL arasında değişiyor.