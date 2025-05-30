Kurban Bayramı Öncesi Et Taşıma Tepkileri

SIVAS SICAKLARI ALTINDA ET TAŞIMA TEPKİLERİ AÇTI

Kurban Bayramı öncesinde, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kavurucu sıcaklar altında açık kasa kamyonetle et taşıma görüntüleri tepkiye neden oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından taşındığı iddia edilen etlerin, 30 dereceyi aşan sıcak hava koşullarında hijyen kurallarına aykırı bir şekilde sevk edildiği gözlemlendi.

POTANSİYEL TEHLİKE VE HAFTADA HİJYEN KURALLARI

Poşetler içerisindeki etlerin, herhangi bir soğutma sistemi olmadan doğrudan güneş ışığı altında ve tozlu yolda taşınması, görenlerin ciddi tepkisine yol açtı. Sosyal medya üzerinde hızla yayılan bu görüntülerin ardından, vatandaşlar yetkililere denetim yapmaları konusunda çağrı yaptı.