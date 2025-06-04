Kurban Bayramı Öncesi Otel Dolu

ANTALYA’DA KURBAN BAYRAMI DOLULUĞU

Kurban Bayramı öncesinde Antalya’daki otellerde doluluk oranları yüzde 70-80 seviyelerinde olabiliyor. Turizmci Hamit Kuk, bayram sonrasında önemli boşlukların yaşanacağını ifade ederek, “Haziran sezonu gecikmeli açılıyor. Aslında hedefimiz yüzde 100 doluluktu ama ulaşamadık” diyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Kuk, Kurban Bayramı öncesindeki otel doluluk oranları ve turizm sezonunun genel gidişatı hakkında değerlendirmeler yaptı. 2025 yaz sezonundan umutların yüksek olduğunu ancak ilk dört aylık performansın beklentilerin altında kaldığını aktaran Kuk, “Aslında beklentimiz bu sene çok yüksekti, 2025 yaz sezonu için ama ilk dört aylık performans gerçekten iyi değil. Geçen senenin altında kaldık. Mayıs ayı fena geçmedi ama Haziran ayının ilk yarısı biraz durgun geçiyor, özellikle yurt dışı pazarında” ifadelerini kullanıyor.

İÇ PAZAR SINAVLARLA ETKİLENİYOR

Kurban Bayramı döneminde iç pazar ve yurt dışı pazarın birleşmesiyle genellikle iyi bir sezon bekleniyor. Ancak Kuk, bu yıl durumun farklı olduğunu belirtiyor. Yurt dışı pazarının biraz düşük kaldığını, iç pazarda ise karne tatillerinin henüz yapılmadığını aktaran Kuk, “Arkasında 15 Haziran’da LGS var. 21-22 Haziran’da üniversite sınavları var. Bu üçü ailelerin tatile çıkmasını engelliyor” diyor. Aileli tatillerin düşük geçtiğini vurgulayan Kuk, buna karşın çocuğu olmayan ya da sınav takvimine engeli bulunmayanların tatile çıktığını söyledi. “Satışlar fena değil ama istenen düzeyde değil” ifadelerini kullanıyor.

OTELLERDE HEDEF DOLULUK %100

Kurban Bayramı tatili sırasında otellerdeki doluluğun yüzde 70-80 civarına yükselmesini beklediklerini aktaran Kuk, bayram sonrasında ciddi boşlukların gözlemleneceğini dile getiriyor. “Yerli pazarla yurt dışı pazar birleştiğinde, otellerdeki genel doluluk Haziran’ın ilk haftasında bayram döneminde yüzde 70, yüzde 80’leri bulacak. Ama hemen arkasında ciddi boşluklar var. Dolayısıyla çok iyi diyemeyiz. Aslında olması gereken yüzde 100 dolulukları sağlamak, yüzde 80 doluluk hedeflediğimiz rakam değil ama burada sadece iç pazara bakmamak lazım” diyerek durumu açıklıyor.

TÜRKİYE REKABETTE PAHALI

Yurt dışı pazarından gelen turist sayısında da bir düşüş yaşandığını belirten Kuk, Türkiye’nin rakip ülkelere göre pahalı hale geldiğini ifade ediyor. “Türkiye son iki yıldır oldukça pahalı bir hale geldi. Bizden daha ucuz destinasyonlar var. Özellikle Mısır ve Yunanistan gibi yerler. Yabancı pazarlar, Ruslar, Almanlar ve Avrupalılar bu sene Mısır’ı daha fazla tercih etmeye başladı” diyor.

TURİZMCİLER 25 HAZİRAN’I BEKLİYOR

Kuk, Haziran’ın 15’inden sonra yurt dışı pazarının toparlanmasını ve üniversite sınavlarının tamamlanmasıyla iç pazarda hareketlenme yaşanmasını beklediklerini aktarıyor. Sezonun esasen 25 Haziran’da açılacağını da sözlerine ekliyor.