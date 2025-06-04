Kurban Bayramı Öncesi Sıkı Denetim

DENETİMLER SIKIŞTIRILIYOR

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun’un liderliğindeki ekip, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında kapsamlı denetimler yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurban hizmetlerinin sorunsuzca yürütülmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Esra Uzun, denetimde bulunduğu hayvan pazarında, “Düzce’ye diğer illerden yaklaşık 3 bin 500 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş hayvan girişi bekleniyor. İlimiz genelindeki hayvan varlığıyla birlikte, toplamda yaklaşık 9 bin 500 büyükbaş ve 3 bin 500 küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirilmesi öngörülüyor. Artan hayvan hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla hem hayvan satış yerlerinde hem de işletmelerde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

KURBANLIK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurbanlık hayvan seçiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar sıralandı: Dini ölçülere uygun olmalı, sağlıklı ve besili olmalı, gebe olmamalı, kulak küpesi takılı olmalı, büyükbaş hayvanların pasaportu ve küçükbaş hayvanların nakil belgesi bulunmalı. Sığır ve mandaların 2 yaşını, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, “Kurban kesimi sırasında uyulması gereken yasal yükümlülükler arasında, il dışından gelecek veya il dışına gönderilecek hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu almak bulunuyor. Aynı il içindeki sevklerde, büyükbaş hayvanlar için hayvan pasaportu, küçükbaşlar için ise nakil belgesi gereklidir” denildi.

Kurban sevklerinin başlamasıyla birlikte, ilgili kurumlarla koordineli olarak yol kontrollerinin artırıldığı bilgisi verildi. Satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi. Tarım cebimde mobil uygulaması ile kurbanlık hayvanların küpe numaraları sorgulanarak aşı bilgilerine ulaşmak mümkün. Kesilecek hayvanların küpeli ve kayıtlı olması gerektiği belirtildi. Kesilen hayvanların, küpe numaralarıyla birlikte en geç 7 gün içinde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi zorunluluğu vurgulandı. Damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların satışa sunulması ve kesiminin yasak olduğu ifade edildi.

KESİM YERLERİNE DİKKAT

Kesimlerin yalnızca ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda ya da Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği geçici kesim alanlarında Veteriner Hekim kontrolünde yapılacağı kaydedildi. Cadde, sokak ve park gibi alanlarda kesim yapılmasının yasak olduğu uyarısı yapıldı. İç organlarda hastalık şüphesi olması durumunda, görevli veteriner hekime başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Kurban atıklarının çevreye rastgele atılmaması, çöp varillerine kalın poşetlerle bırakılması ya da sokak hayvanlarının ulaşamayacağı şekilde toprağa gömülmesi gerektiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA DOĞRU BİLGİLER VERİLİYOR

İl Müdürü Esra Uzun, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla, valiliğimizin koordinasyonunda il müdürlüğü olarak tüm gerekli tedbirleri aldık. Bu mübarek günlerin, milletimize ve tüm insanlığa barış, esenlik ve kardeşlik getirmesini diliyor; tarım sektöründe emek veren tüm üreticilerimizin ve çalışanlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz” dedi.