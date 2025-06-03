Kurban Bayramı Programları Açıklandı

CUMHURBAŞKANLARININ BAYRAM PLANI

Kurban Bayramı boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının tatil programları netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul’da ailesiyle beraber geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramda Ankara’da bulunacak.

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARININ PLANI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bayramın birinci gününü İstanbul’da, diğer günlerini ise ailesiyle birlikte Manisa’da geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nı Ankara’da kutlayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramı Ordu’da ailesiyle geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütü’nde bayramlaşması planlanıyor, diğer günleri ise memleketi Hatay’da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, bayramda memleketi Kars’ta olacak.

DİĞER PARTİ BAŞKANLARININ BAYRAM PROGRAMLARI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine şehirlerinde bulunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul’da yer alacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramı İzmir ve ardından Aydın’da geçirmeyi planlıyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramı İstanbul’da karşılayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayramda İstanbul’da olacak ve teşkilatıyla bayramlaşacak.

ANAYASAL PARTİLERİN AİLEDEN ENGELLİLERİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara’da ailesiyle geçirecek. Diğer genel başkanların programları ise şöyle: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın bayramda memleketi Kayseri’de olması bekleniyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin bayramda memleketi Yalova’da bulunması planlanıyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara’da kalacak ve bayramın ikinci gününde genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de bayramda İstanbul’da olması bekleniyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bayramı Ankara’da geçirecekken, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, bayramın ilk gününü Trabzon’da geçirecek, üçüncü gününde ise İstanbul’da partililerle bayramlaşacak.