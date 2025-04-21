Kurban Bayramı Tarihi Ne Zaman?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ BELİRLENDİ

Kurban Bayramı’nın ne zaman gerçekleşeceği, özellikle seyahat planı yapanlar ve resmi işlemlerini düzenlemek isteyenler açısından oldukça önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Kurban Bayramı tarihi netleşti. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte 2025 Kurban Bayramı’nın tarihi!

KURBAN BAYRAMI BİLGİLERİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Şu anda resmi bir açıklama olmamakla beraber, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili bir karar alınmamış durumda. Kurban Bayramı, Kur’an-ı Kerim’deki belirli ayetlere göre şekillenmektedir. Hac Suresi’nin 34 ve 36. ayetlerinde, Allah’ın adı anılarak bazı hayvanların kurban edilmesi emredilir. Bu ayetler, kurban ibadetinin Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapıldığını gösteriyor. Kurbanın dini temeli, Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail’i Allah’a adaması ve sonrasında bu sadakatin simgesi olarak koçun kurban edilmesi olayıyla destekleniyor. Bu durum, Kur’an’da Saffat Suresi 102-107. ayetlerde detaylandırılmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de kurban kesmenin önemini vurgulamış ve hayatı boyunca bu ibadeti yerine getirmiştir. Hadis kaynaklarında kurbanın dini temeli hakkında farklı rivayetler mevcuttur.

“Kurbanın dinî dayanağı nedir?” sorusu, yalnızca bireysel bir sorumlulukla sınırlı kalmamaktadır. Kurban ibadeti, sosyal dayanışma, paylaşma ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme gibi unsurları barındırır.

2025 yılı için kurbanlık fiyatları, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar açısından geçen yıla göre artış gösterdi. Bu fiyatlar, maliyetler ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Büyükbaş hayvanların kurbanlık fiyatları 100.000 TL ile 150.000 TL arasında bulunuyor. Dana, tosun ve düve gibi büyükbaş hayvanların fiyatları, hayvanın kilosu ve sağlık durumu esas alınarak belirleniyor. Ayrıca, küçükbaş kurbanlık fiyatları da büyük ilgi görüyor, koyun, keçi ve koç fiyatları 8.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor.