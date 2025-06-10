Kurban Bayramı Trafik Kazaları 44 Can Aldı!

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDEKİ TRAFİK KAZALARI

Kurban Bayramı tatili sona erdi. Bayram süresince yollarda alınan önlemler, kazaların yaşanmaması için artırıldı. Ancak, bazı sürücülerin kurallara uymaması nedeniyle kazalar kaçınılmaz oldu. Geçen seneye göre can kaybı azaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda tatil boyunca meydana gelen kazaların detaylarını aktardı. “3 BİN 923 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ” diyerek, Kurban Bayramı tatilinde toplamda 3 bin 923 trafik kazası yaşandığını belirtti. Bu kazalarda, maalesef 44 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 370 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 44’ü, 54 farklı trafik kuralı ihlali yaptığı belirlendi. İhlalin yüzde 48,1’inin hız aşımı, yüzde 18,5’inin şerit değiştirme, yüzde 14,9’unun geçiş önceliği ihlali olarak kaydedildi. Ayrıca, 44 can kaybının 18’i yerleşim yerlerinde, 26’sı ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

KAZA ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Bayram tatilinde, belirli aralıklarla radar uygulamaları yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığı gözlemlendi. Hız sınırının 140 km/saat olduğu yollarda can kaybının “sıfır” olduğu ifade edildi. Hız sınırının 130 km/saat olduğu yollarda ise 2 vatandaş hayatını kaybetti. Radar uygulamalarının düşük olduğu, hız sınırının 50 ila 80 km/saat arasında değiştiği bölgelerde 22 vatandaş yaşamını yitirirken; 90 ila 110 km/saat hız sınırında ise 20 kişi hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET KAZALARI

Hayatını kaybeden 44 kişiden 14’ü motosiklet sürücüsü veya motosiklet yolcusu olarak kaydedildi. İzmir’de yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücünün, “alkollü araç kullanmaktan” 3 kez işlem gördüğü, bu sebeple sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı tespit edildi. Bayram tatilinde yaşanan ölümlü trafik kazalarını ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam edeceklerini belirttiler.

İçişleri Bakanlığı, 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında “Yolun sonu bayram olsun” temasıyla trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı önlemler aldı. Hedef “Tek bir can kaybı dahi yaşanmaması” idi. Bu bağlamda, 68 bin 829 polis ve jandarma personeli ülke genelinde trafik denetiminde görev yaptı. 1.485 mobil radar ile sürekli hız kontrolleri gerçekleştirilirken, dronlar ve helikopterlerle toplamda 6 bin 339 saat havadan denetimler yapıldı. Şehirlerarası otobüsler 3 bin gizli yolcu ile denetlendi.

CEZALAR VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Kurban Bayramı süresince günlük ortalama 500 bin 704 aracın denetimi yapıldı. Otoyollarda 2 bin 688 ve diğer yollarda 12 bin 465 araçla günde ortalama 15 bin 153 araca hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, karayollarındaki uyarı levhalarını gözden geçirmek için bir inceleme komisyonu kurdu. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilekleri iletildi.

TRAFİK KURALLARINA UYULMASI

Sevgili vatandaşlar, trafik denetimlerinde, yol kontrollerinde ve radar uygulamalarında amacımız; cezai işlem yapmak değil, hayat kurtarmaktır. Trafikte kaybedilen her can, bir aile için yıkım demektir. Trafik kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bayram süresince denetimleri aksatmadan gerçekleştiren emniyet ve jandarma teşkilatlarının yanı sıra süreci yöneten valileri ve kaymakamları tebrik ediyorum.