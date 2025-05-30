Kurban Bayramı, Uçuşlar Yüzde 55 Arttı

ENUYGUN.COM’DAN AÇIKLAMALAR

Enuygun.com, Kurban Bayramı öncesinde uçak, otobüs bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama hizmetlerine dair verilerini paylaştı. Şirket, kullanıcılarından elde edilen verilere dayanarak, yaklaşan bayram dönemi ile ilgili önemli bilgiler sundu. Uçak biletlerinde söz konusu dönemdeki uçuşlar, önceki haftalara göre yüzde 55 oranında bir artış gösterdi. Ortalama bilet fiyatı ise 3 bin 285 lira olarak belirlendi. Yerli destinasyonlarda en çok rağbet gören yerler arasında Antalya, Muğla, Trabzon, Diyarbakır ve Adana yer alıyor. Yurt dışında ise Lefkoşa’nın yanı sıra Bakü, Dubai, Tiflis ve Saraybosna gibi kolay vize alınabilen bölgeler ön plana çıkıyor.

OTOBÜS BİLETLERİNDE ARTIŞ

Kurban Bayramı öncesinde otobüs bileti aramaları ve satışlarında da dikkate değer bir artış gerçekleşti. Otobüs biletlerinin ortalama fiyatı 1460 lira olurken, kullanıcıların arama sayısında geçen haftaya göre yüzde 20’lik bir artış yaşandı. Aynı zamanda, otobüs doluluk oranları, 10 gün öncesine göre yüzde 32,2; geçen aya oranla ise yüzde 36,3 oranında yükselme kaydetti. İstanbul kalkışlı seferlerde en fazla ilgi gören şehirler İzmir, Ankara, Antalya ve Adana olarak sıralandı.

OTEL REZERVASYONLARINDA YOĞUNLUK

Kurban Bayramı döneminde ortalama konaklama süresi ise 4 gün olarak belirlenirken, bu süre içerisinde konaklamanın ortalama maliyeti 26 bin lira civarında oldu. Kullanıcıların otel tercihlerinde, Akdeniz ve Ege bölgeleri en popüler destinasyonlar arasında yer aldı. Ayrıca yoğun ilgi gösterilen yerler arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil oldu. Otel konaklamalarında ağırlıklı olarak “ultra her şey dahil” ve “her şey dahil” konseptleri tercih ediliyor.

ARAÇ KİRALAMADA ARTAN İLGİ

Bu süreçte araç kiralama hizmetlerine yönelik de belirgin bir yoğunlaşma gözlemlendi. Araç kiralama hizmetlerinde günlük ortalama kiralama fiyatı 1800 lira oldu. Kullanıcıların araç kiralama talepleri, bir önceki haftaya göre yüzde 8 oranında bir artış gösterdi. Bu veriler, Kurban Bayramı’nda seyahat edenlerin artışını ve sektördeki canlılığı göstermesi açısından dikkat çekiyor.