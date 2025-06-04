Kurban Bayramı Yoğunluğu Düşük Kalıyor

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NEDENİYLE YOĞUNLUK YOK

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması, Elazığ otobüs terminalinde beklenen yoğunluğun yaşanmamasına yol açtı. Şehirler arası otobüs terminali, bayram öncesinde sakin kalırken, kentten ayrılan vatandaş sayısında önemli bir düşüş, gelenler arasında ise artış gözlemlendi. Geçmiş bayramlarda ek seferler düzenleyen otobüs işletmeleri, tatilin süre kısıtlaması dolayısıyla bu yıl yoğunluk yaşamadı.

VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ

Aslen Batmanlı olan ve 13 yıldır Elazığ’da yaşayan Hüseyin Gök, “Bayram için otobüs bekliyoruz. Bayram görmesine gidiyoruz ama şuanda Elazığ otogarında eski bayramlardaki yoğunluğu görmüyorum. Normal bir yoğunluk var. Buradan ailemle birlikte Batman’da olan annem ve babamı ziyaret edeceğiz. Bayram boyunca Batman’da kalacağız, bayram dönüşü tekrar Elazığ’a geleceğiz” şeklinde konuştu.

TERMINAL ÇALIŞANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Terminalde çalışan Mustafa Yıldız ise, “Kurban Bayramı başlamak üzere ama yolcu sayımız yüzde 30-40 civarlarında. Elazığ’a geliş fazla ama buradan gidiş çok fazla yok. Bayram dönüşü bir yoğunluk bekliyoruz. Eski bayramlara göre bu sene yolcu sayısı çok düşük. Geçen sene Kurban Bayramı’nda yoğunluk vardı ama bu bayram tatili 4 gün olduğu için yolcular da epey bir düşüş oldu. Geçen sene ek sefer başlatmıştık, bu sene yok. Arife günü de yoğunluk olursa Adana ve Mersin’e olur. Ankara ve İstanbul’a şu anda yolcumuz yok. Bayram tatili kısa olduğu için vatandaşlar uçakla gidiyor. Bundan dolayı da otogarda yolcu sayısı bayağı düşük” diye belirtti.